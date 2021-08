Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mountainbike vor Langfingern nicht sicher

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Am 06.08.2021 stellte ein Bewohner der Mainzer Straße sein Herren-Mountainbike vor seinem Wohnhaus vermeintlich diebstahlsicher ab. Das Fahrrad wurde mittels Fahrradschloss an einem unbeweglichen Gegenstand gesichert. Nach nur drei Stunden Abwesenheit musste der Fahrradeigentümer feststellen, dass das Fahrrad samt Schloss entwendet wurde. Es handelte sich um ein Mountainbike der Marke "Licorne", Modell "Effect". Die Rahmenfarbe ist schwarz und mit einer grünen Schrift versehen. Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun um Zeugenhinweise bezüglich des Verbleibs des Fahrrads. Hinweise können telefonisch, als auch per E-Mail entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell