Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Rewe-Parkplatz in Idar-Oberstein - Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 07.08.2021 zwischen 14:00 und 14:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in der Vollmersbachstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Mini Cooper, welcher ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt war. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell