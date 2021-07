Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060721-508: Blaues Rennrad gestohlen

Gummersbach (ots)

Am Montagmorgen (5. Juli) ist am Impfzentrum in Gummersbach ein blaues Rennrad gestohlen worden. Gegen 09.15 Uhr hatte der Geschädigte das Rennrad der Marke Cannondale in der Kaiserstraße an einem Fahrradständer vor dem Impfzentrum angeschlossen. Als er etwa eine Stunde später zurückkehrte, waren sowohl das Fahrrad als auch das Schloss verschwunden. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

