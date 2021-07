Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040721-506: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Engelskirchen (ots)

Wegen seiner deutlich unsicheren Fahrweise ist am frühen Montagmorgen (5. Juli) ein 34-jähriger E-Scooterfahrer auf der Bergischen Straße aufgefallen. Der Mann aus Engelskirchen war gegen 00.45 Uhr von der Horpestraße aus kommend auf die Bergische Straße abgebogen, wo zu diesem Zeitpunkt ein Streifenwagen unterwegs war. Den Polizisten fiel die unsichere Fahrweise des Mannes auf, so dass sie ihn kurz darauf anhielten. Ein Alkoholvortest zeigte über 1,8 Promille an, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Da der E-Scooter zudem nicht über ein Versicherungskennzeichen verfügte, hätte der 34-Jährige damit gar nicht im öffentlichen Verkehrsraum fahren dürfen.

