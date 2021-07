Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040721-505: Radfahrer und Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Wiehl (ots)

Zwei Schwerverletzte forderte am Sonntagmittag (4. Juli) ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin in Oberwiehl. Gegen 12.00 Uhr hatte ein 51 Jahre alter Radfahrer auf einem Verbindungsweg im Bereich der Straße "Zum Buchholz" zwei Fußgänger überholen wollen. Dabei berührte er eine 62-jährige Wiehlerin, die daraufhin ebenso wie der aus Nümbrecht stammende Radfahrer zu Fall kam. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu, die vor dem Transport ins Krankenhaus zunächst von einem Notarzt am Unfallort behandelt wurden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell