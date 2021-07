Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040721-502: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Morsbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Samstag (3. Juli) ein 42-jähriger Motorradfahrer zugezogen. Um 10:20 Uhr verlor er in einer Kurve in der Straße "Denkmalweg" die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell