POL-OG: Achern - Tageseinnahmen aus Lastwagen gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Achern (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben nach einem Diebstahl von mehreren Tausend Euro am Montagmorgen die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen um Hinweise. Ein bislang unbekannter Mann hat hierbei gegen 7:15 Uhr aus einem auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Fautenbacher Straße abgestellten Lastwagen die Tageseinnahmen mehrerer Bäckereifilialen entwendet. Die genauen Umstände des Tathergangs sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gesucht wird nun ein Mann mittleren Alters, bekleidet mit schwarzen Schuhen und weißer Sohle sowie einer Bluejeans, einer dunklen Jacke und einer dunklen Wintermütze. Das Geld war in einem roten Plastikkorb verstaut, womit der mutmaßliche Dieb über den Parkplatz flüchtete. Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

