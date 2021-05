Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A 5 - Autobahn in Richtung Süden derzeit blockiert

Baden-Baden (ots)

Nach einem Unfall zwischen zweit schwergewichtigen Lastwagen ist die A 5 bei Baden-Baden in südliche Fahrtrichtung derzeit gesperrt. Es erfolgt eine Ausleitung über die Anschlussstelle Baden-Baden. Ersten Feststellungen zufolge kam ein Sattelzug auf der rechten Fahrspur kurz vor 11 Uhr mutmaßlich infolge technischer Probleme zum Stillstand. Ein nachfolgender Lastwagenfahrer versuchte dem Hindernis auszuweichen, blieb allerdings am Sattelzug hängen und riss sich hierbei den Tank auf. Mehrere geladene Plastikkisten wurden durch die Kollision auf der Fahrbahn verstreut. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieben die beiden Fahrer unverletzt, werden allerdings durch Helfer des Rettungsdienstes untersucht. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und unterstützen die Maßnahmen an der Unfallstelle. Die Bergungsarbeiten dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Eine Abschätzung, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, ist momentan nicht möglich. Helfer des Technischen Hilfsdienstes übernehmen die Stauabsicherung. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen ist immens und dürfte im Bereich von etwa 100.000 Euro liegen.

/wo

