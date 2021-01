Polizei Bochum

POL-BO: Bußgeld, Punkte und Fahrverbot: Bochumer (24) fährt 81 km/h zu schnell

HerneHerne (ots)

Mit 131 Stundenkilometern über die Dorstener Straße in Herne - damit droht einem 24-jährigen Bochumer nun ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und eine empfindliche Geldbuße.

Beamte der Polizeiwache Herne hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 8. und 9. Januar, Geschwindigkeitskontrollen an der Dorstener Straße durchgeführt. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer. Mit 81 Stundenkilometern zu viel war der 24-jährige Bochumer mit seinem Auto trauriger Spitzenreiter der Kontrollen. Doch auch zwei weitere Autofahrer hatten es offenbar zu eilig: Sie waren mit 82 bzw. 92 km/h unterwegs. Auf sie kommen nun neben dem Bußgeld ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zu.

