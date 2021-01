Polizei Bochum

POL-BO: Mit hohem Tempo über Rot: Polizei stoppt 19-jährigen Raser

Bochum/Dortmund

Als er den Streifenwagen sah, trat er aufs Gaspedal: Polizisten haben einen 19-jährigen Dortmunder am Sonntagnachmittag, 10. Dezember, in Bochum-Werne gestoppt. Er war mit hoher Geschwindigkeit, ohne Fahrerlaubnis und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs.

Zeugen meldeten am Nachmittag ein Auto, das mit augenscheinlich hohem Tempo auf dem Harpener Hellweg hin und herfuhr. Gegen 16 Uhr kam den Beamten der gesuchte Wagen dann auf der Limbeckstraße entgegen. Als der Fahrer, ein polizeibekannter 19-Jähriger aus Dortmund, den Streifenwagen sah, gab er Vollgas und versuchte zu flüchten. Dabei missachtete er mehrfach die Anhaltesignale der Polizisten. Er fuhr über zwei rote Ampeln und wich auf Gehwege sowie Grünstreifen aus. Als der Wagen kurz stoppte, sprang sein 18-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus Dortmund) heraus, und flüchtete.

Als der 19-Jährige gegen 16.30 Uhr die Kreuzung Holtestraße/Klobestraße erreichte, kam ihm ein unbeteiligtes Fahrzeug entgegen, das aufgrund des Martinshorns stehenblieb und damit in der engen Straße die Weiterfahrt blockierte. Der 19-Jährige stoppte und stieß dabei gegen ein geparktes Auto. Die Beamten nahmen ihn am Unfallort fest. Seinen Beifahrer trafen Sie an der Wohnanschrift an. Beide blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Kennzeichen des Fahrzeugs waren zuvor gestohlen gemeldet worden.

Ein Atemalkohol- sowie ein Drogentest verliefen negativ.

Die Ermittlungen dauern an.

