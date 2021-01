Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist in Bochum

BochumBochum (ots)

Am 8. Januar, gegen 8 Uhr, ging eine 26-jährige Bochumerin auf der Kortumstraße aus Richtung Stadtpark in die Bochumer Innenstadt.

In Höhe der Hausnummer 154 trat ein unbekannter Mann hinter einem Baum hervor, sah die Frau an und nahm sexuelle Handlungen an sich selber vor.

Beschrieben wurde er mit circa 175 bis 180 cm und kurze dunkle Haare. Er trug eine dickere Winterjacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und führte eine dunkle Tasche bei sich.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell