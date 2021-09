Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei informiert am Tag des Fahrrades

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz informieren am kommenden Sonntag, 19. September 2021, auf dem Marktplatz Buer rund um das Thema "Diebstahlschutz bei Fahrrädern". In der Zeit von 11 bis 17 Uhr geben die Experten Tipps zur richtigen Fahrradsicherung und stehen für die Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Sicherheit Rede und Antwort. Auf dem Platz findet am Sonntag der Tag des Fahrrades statt.

