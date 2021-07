Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrunkener erfindet Unfallflüchtigen

Dormagen-Gohr (ots)

Kurz nach Mitternacht am Donnerstag (1.7.) ereignete sich auf der Bergheimer Straße ein Verkehrsunfall. Offenbar war ein Volvo mit zwei am Straßenrand geparkten Pkw kollidiert. Der Mann, der neben dem Fahrzeug stand gab an, unverletzt zu sein. Jedoch taumelte er und schwankte in Richtung der Beamten. Seine Aussprache war verwaschen und undeutlich. Alkoholgeruch stieg den Polizisten in die Nase. Im deutlich beschädigten Auto lagen zahlreiche leere Bier- und Biermixflaschen. Darauf angesprochen behauptete der alkoholisierte 51-Jährige, er sei nicht gefahren und habe den Unfall nicht verursacht. Ein anderer habe am Steuer gesessen und sei vor Eintreffen der Polizei weggelaufen. Doch seinen Angaben widersprachen gleich mehrere Aussagen von unbeteiligten Zeugen, die den Verdächtigen eindeutig am Steuer des Volvo hatten sitzen sehen. In der Konsequenz musste der 51-Jährige die Beamten zwecks Blutprobenentnahme zur Wache begleiten. Einen Führerschein konnten die Ordnungshüter nicht sicherstellen, denn der war bereits in einem vorherigen Verfahren entzogen worden. Der Volvo sowie eines der geparkten Autos waren so stark beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Inzwischen ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch Fahren unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei warnt eindringlich:

Alkohol wirkt sich auch bei kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- beziehungsweise auf das Fahrvermögen insgesamt aus. Bereits am 0,3 Promille kann in Verbindung mit sogenannten "Ausfallerscheinungen" (Schlangenlinien, Unfall, ...) der Verdacht einer Straftat bestehen, der letztlich bis hin zum Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen kann.

