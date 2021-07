Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Enkeltrick: Bitte um Geld per WhatsApp-Nachricht

Grevenbroich (ots)

"Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer. Mein altes Handy ist kaputt. Kannst Du eine Rechnung für mich über Online-Banking bezahlen?", so ähnlich klang die Nachricht, die ein 78-jähriger Grevenbroicher am Dienstagabend (29.06.) über den Messenger-Dienst "WhatsApp" erhalten hat. Der Senior wurde stutzig und rief über die Festnetznummer seine Tochter an. Sie bestätigte den Anfangsverdacht ihres lebensälteren Vaters, dass es sich nicht um ihre Handynummer handle. Glücklicherweise überwies der Grevenbroicher das Geld nicht per Online-Banking, sodass kein Schaden entstand.

Betrüger sind erfinderisch, daher warnt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss vor der neuen Variante des Enkeltricks. Statt wie bisher telefonisch, nehmen falsche Verwandte oder Bekannte jetzt über WhatsApp mit dem Opfer über eine unbekannte Rufnummer Kontakt auf. Die Kriminellen bitten, die neue Nummer abzuspeichern und eine Rechnung zu bezahlen, da über das angeblich neu angeschaffte Mobilfunkgerät Online-Banking nicht möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen.

Wie Sie sich schützen können, erfahren Sie im Folgenden:

- Niemals auf Forderungen über Messenger-Dienste eingehen. - Kontaktieren Sie unter den bisher bekannten Erreichbarkeiten ihre Bekannten/Familienmitglieder, ob tatsächlich die Nummer geändert wurde. - Speichern Sie eine fremde Nummer nicht direkt unter ihren Kontakten.

Wenn Sie Opfer geworden sind:

- Erstatten Sie immer eine Strafanzeige! - Leisten Sie auf keinen Fall weitere Geldzahlungen. - Informieren Sie Ihre Bank, um eventuell getätigte Geldflüsse anzuhalten oder rückgängig zu machen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell