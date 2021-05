Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Auto zerkratzt

Etwa 2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein Vandale an einem Auto Uhingen.

Der Audi parkte zwischen Sonntag 17 Uhr und Donnerstag 13 Uhr in einer Tiefgarage in der Schorndorfer Straße. Mit einem nicht bekannten Gegenstand wurde das Auto an der linken hinteren Fahrzeugseite zerkratzt. Wer den Schaden verursacht hat ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

