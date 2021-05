Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Vorfahrt missachtet

Einen Motorradfahrer übersah am Donnerstag bei Göttingen ein Autofahrer.

Ulm (ots)

Der 21-Jährige fuhr mit seinem VW kurz vor 6 Uhr in der Bolstraße in Richtung Göttingen. An der Einmündung zur Kreisstraße 7300 bog er nach links in Richtung Göttingen ab. Von dort kam ein 61-Jähriger mit seinem BMW Motorrad und hatte Vorfahrt. Den übersah der VW Fahrer. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Kradlenker stürzte von seinem Motorrad und rutschte in den Straßengraben. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Missachten der Vorfahrt ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle und ist wie zu schnelles Fahren, Fehler beim Abbiegen und falsches Überholen auf Eile zurückzuführen. Diese Ursachen machen etwa ein Drittel aller Unfälle aus. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Wer auf Nummer sicher geht, fährt gelassen und ohne Hetze. Damit alle sicher ankommen.

