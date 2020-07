Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkrs. KN) Automatenaufbruch (25.07.2020)

Reichenau (ots)

Ein unbekannter Täter hebelte in einer sanitären Einrichtung auf dem Campingplatz "Sandseele" am Samstag zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr einen Münzduschautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. An dem Automaten entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97149, zu informieren.

