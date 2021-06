Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pedelecfahrer erleidet Verletzungen bei Unfall

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (30.06.), um kurz vor 10 Uhr, eilten Polizei und Rettungsdienst zum Kreisverkehr Willicher Straße / Rudolf-Lensing-Ring, weil Anrufer einen Verkehrsunfall gemeldet hatten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Autofahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr den dort bereits befindlichen 86-jährigen Pedelecfahrer nicht bemerkt. Zwar kam es nicht zur Kollision mit dem vorfahrtberechtigten Radler, doch dieser stürzte als der Pkw so unerwartet auftauchte und zog sich Verletzungen zu, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten.

Die Polizei nahm den Unfall auf. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell