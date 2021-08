Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Zwei Unbekannte sollen einen Ring aus Juweliergeschäft entwendet haben - Wer kennt die abgebildeten Personen?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekanntes Täterduo wird verdächtigt, am 19.07.2021 in einem Juweliergeschäft in der Bonner Innenstadt, einen Ring im Wert von mehreren hundert Euro entwendet zu haben. Ein bislang unbekannter Mann betrat am Tattag in Begleitung einer ebenfalls bislang unbekannten Frau das Geschäft. Dort ließ man sich verschiedene Ringe zeigen. In der Folge konnte der Unbekannte dann in einem unbeobachteten Moment einen auf einem Tablett liegenden Ring an sich nehmen und einstecken. Anschließend verließ er mit seiner weiblichen Begleitung den Laden. Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Personen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Personen veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter folgendem Link abrufbar. https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bonn-ladendiebstahl-0 Wer Angaben zur Identität der Personen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer: 0228 15-0 oder per E-Mail an KK36.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

