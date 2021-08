Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr

Bornheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.08.2021 stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Wache Bornheim einen 33-jährigen Autofahrer, der auf der Bonner Straße in Roisdorf in Fahrtrichtung Bornheim unterwegs war.

Das Fahrzeug war den Beamten gegen 05:10 Uhr aufgefallen, da der Fahrer eine rote Ampel an der Kreuzung Bonner Straße / Adenauerallee missachtete. Bei der Kontrolle ergab ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholvortest einen Wert von rund 1,4 Promille. Der Fahrer wurde für die Entnahme einer Blutprobe auf die Wache gebracht. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des 33-Jährigen sicher. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren, das vom Verkehrskommissariat 2 geführt wird.

