Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen

Wachtberg-Berkum, L123 (ots)

Am Donnerstag, 12.08.2021, gegen 17 Uhr bog ein 83-jähriger Pkw-Fahrer von einem Gutshof nach links auf die L 123 in Richtung Berkum ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 23-jährigen Pkw-Fahrer, der die L 123 aus Richtung Arzdorf befuhr. Beide Fahrer und ein Kleinkind im Pkw des 23-jährigen wurden schwer verletzt und mussten nach Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

