POL-BN: Präsenz- und Kontrollmaßnahmen durch Polizei und Ordnungsamt im Bereich Bad Godesberg - 75 Personen kontrolliert

Bonn (ots)

Am 10.08.2021 führten rund 70 Einsatzkräfte der Polizei und des städtischen Ordnungsaußendienstes ab 18:00 Uhr gemeinsame Präsenz- und Kontrollmaßnahmen im Bereich Bad Godesberg durch. Nachdem in den Bereichen von drei Spielotheken im Innenstadtbereich und der Fußgängerunterführung zwischen Moltkestraße und Rheinallee mehrere Personen überprüft und kontrolliert worden waren, erfolgte an einem Trinkpavillon im Bereich des Kurparkes die Überprüfung eine Gruppe jüngerer Personen. Hierbei wurden zwei Konsumeinheiten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Hierzu legten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige vor. Nach Abschluss der Überprüfungen erhielten die Personen einen Platzverweis für das Gelände des Kurparks.

Gegen 22:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte dann insgesamt 30 Personen im Bereich des Panoramaparks. Anschließend erfolgte im Bereich der Rheinaue, unter anderem an einem Pavillon an der Martin-Luther-King-Straße, die Kontrolle mehrerer Personen - auch hier wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen.

Bis zum Einsatzende gegen kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 75 Personen und erteilten 45 Platzverweise. Die gemeinsamen Kontrollaktionen von Polizei und Ordnungsaußendienst im Bereich Bad Godesberg werden auch zukünftig fortgeführt.

