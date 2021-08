Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Einbruch in Gartenhaus - Unbekannte entwendeten Golfausstattung - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 10.08.2021, gegen 18:00 Uhr, und dem 11.08.2021, gegen 06:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Gartenhaus auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses auf dem Baumschulenweg in Meckenheim ein: Nachdem die Unbekannten in den Gartenbereich gelangt waren, verschafften sie sich nach der Spurenlage durch das gewaltsame Öffnen der Eingangstüre Zugang in das Gartenhaus. Hier entwendeten sie nach den bisherigen Feststellungen eine graue Golftasche, in der sich unter anderem eine komplette Schlägerausstattung befand. Mit ihrer Beute verließen die Die den Tatortbereich schließlich unerkannt. Das zuständige KK 37 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell