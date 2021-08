Polizei Bonn

POL-BN: Motorrad aus Tiefgarage in Tannenbusch entwendet - Bonner Polizei registriert mehrere Diebstähle von BMW-Motorrädern - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei registrierte in den zurückliegenden Wochen in ihrem Zuständigkeitsbereich mehrere Diebstähle von Motorrädern des Herstellers BMW:

Am 09.08.2021, in dem Zeitraum zwischen 01:30 und 21:00 Uhr, gelangten Unbekannte auf noch nicht geklärte Art und Weise in einen Tiefgaragenbereich auf dem Posener Weg in Bonn-Tannenbusch. Hier entwendeten sie eine abgeschlossene

BMW R 1200 GS Adventure

mit Bonner Kennzeichen

und verließen den Ort des Geschehens mit ihrer Beute dann unerkannt.

In dem Zeitraum zwischen dem 06.08.2021, gegen 15:00 Uhr, und dem 09.08.2021, gegen 11:30 Uhr, war eine

BMW R 1200 GS Adventure

aus einer Tiefgarage auf der Burgstraße in Bad Godesberg entwendet worden.

In den Nachtstunden vom 06. Auf den 07.08.2021 wurde ein auf der Broichstraße in Bonn-Küdinghoven abgestelltes und mit einer Plane abgedecktes Motorrad

BMW E 650 C

entwendet.

Zwischen dem 05.08.2021, gegen 18.00 Uhr, und dem 06.08.2021, gegen 13:00 Uhr, wurde eine auf der Husarenstraße in Bonn-Castell abgestellte

BMW F 650 GS

entwendet.

Am 05.08.2021, in dem Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 23:00 Uhr, wurde im Bereich des Kaiser-Karl-Ring in Bonn-Castell eine

BMW R 1000 R

aus einer Tiefgarage entwendet.

In dem Zeitraum zwischen dem 31.07.2021, gegen 17:00 Uhr, und dem 01.08.2021, gegen 10:30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus der Tiefgarage eines Hauses in der Straße "An der Esche" in Bonn-Castell eine

BMW G 50 GS.

Das zuständige KK 35 hat für die genannten Fälle die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen oder Feststellungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Entwendungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell