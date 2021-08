Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hersel: Radfahrer gestürzt - Verdacht auf Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Bornheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochabend (04.08.2021) ein 52-jähriger Radfahrer in Bornheim schwer verletzt.

Zur Unfallzeit gegen 18:10 Uhr war der Mann auf dem Leinpfad in Richtung Süden unterwegs, als er nach Zeugenangaben in einer Kurve auf Höhe der Bayerstraße von einem entgegenkommenden Radfahrer touchiert wurde. Durch den Kontakt stürzte der 52-Jährige und verletzte sich schwer. Der Verunfallte wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er kann sich bislang nicht an den Unfallmoment erinnern. Wie sich nun herausstellte, soll ein Zeuge, der der Polizei noch nicht namentlich bekannt ist, das Unfallgeschehen von einer Bank aus beobachtet haben.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Ermittler bitten nun insbesondere um die Kontaktaufnahme des noch unbekannten Zeugen sowie um Hinweise von weiteren möglichen Zeugen, die das Unfallgeschehen oder den weiteren beteiligten Radfahrer beobachtet haben. Diese werden unter 0228 15-0 oder VK2.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

