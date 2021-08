Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberpleis: Unbekannter entzog sich Polizeikontrolle - Polizei fahndet nach flüchtigem Autofahrer und sucht Zeugen

Königswinter (ots)

Am Dienstagvormittag (10.08.2021) entzog sich der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Audi TT mit Kennzeichen des ehem. Kreises Kempen-Krefeld (KK) in Oberpleis einer Verkehrskontrolle durch die Polizei.

Das Fahrzeug war einer Streifenwagenbesatzung gegen 10:40 Uhr in der Straße "Niederbach" aufgefallen, da der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Siegburger Straße unterwegs war. Als der Pkw daraufhin durch die Beamten kontrolliert werden sollte, missachtete der Fahrer die Haltezeichen und flüchtete. Er fuhr zunächst über den Niederbach auf die L 143 in Richtung Süden und bog von dort auf die L 268. Unter fortgesetzter und mehrfacher Missachtung von Verkehrsregeln und der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer flüchtete der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit weiter über die L 331 und in Gräfenhohn/Ittenbach schließlich auf die A 3 in Richtung Köln.

Der bislang unbekannte Fahrer kann nach Zeugenangaben wie folgend beschrieben werden: Etwa 30 bis 35 Jahre alt - kurze braune Haare - sportliche Statur.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Geschädigte und Zeugen, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden oder sonstige Angaben zu Fahrzeug und Fahrer machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

