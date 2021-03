Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pkw-Reifen in Serie zerstochen - ungewöhnliche Vandalismustat - Polizei ermittelt ++ Rollstuhlfahrerin Handtasche geklaut - Mann nähert sich Seniorin von hinten und greift sich Handtasche ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.03.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - beleidigt und mit zerschlagener Glasflasche bedroht

Gegen eine 52 Jahre alte Tatverdächtige hat die Polizei ein Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung eingeleitet. Die 52-Jährige geriet am Montagabend, 22.03.21, gegen 21.00 Uhr, mit einem 34-Jährigen, der Am Sande in einem Kiosk arbeitet, in Streit. Im Verlauf des Streits soll die 52-Jährige den 34-Jährigen beleidigt und dann eine Glasflasche zerschlagen haben, mit der sie auf den Mann losging. Der 34-Jährige wehrte sich mit einem Fußtritt, schloss sich in dem Geschäft ein und rief die Polizei. Die 52-Jährige erhielt einen Platzverweis.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Gegen einen 41 Jahre alten Tatverdächtigen hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet, da der dringende Verdacht besteht, dass er am Montagvormittag, 22.03.21, gegen 10.15 Uhr, den Lack mehreren Pkw zerkratzt hat, die in der Neuetorstraße abgestellt war. Betroffen sind u.a. Pkw der Marken VW, Audi und Seat. Es entstanden Sachschäden von ca. 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit den Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Fahrrad gestohlen

In der Nacht zum 23.03.21 wurde in der Nelly-Sachs-Straße ein schwarzes Trekkingfahrrad Raleigh gestohlen, das vor einem Wohnhaus abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 21.00 und 03.30 Uhr. Der entstandene Schaden wurde auf 120 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Am 22.03.21, gegen 19.55 Uhr, wurde ein 64 Jahre alter Fahrradfahrer in der Goseburgstraße von Polizeibeamten kontrolliert, wo er den Gehweg auf der linken Straßenseite benutzte. Der Fahrradfahrer hatte erhebliche Ausfallerscheinungen und stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Dem 64-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - bei Einbruch in Kindergarten gestört

Zu einem Einbruch in den Kindergarten Beim Benedikt kam es in den Nachtstunden zum 23.03.21. Ein Unbekannter war gegen 03:30 Uhr durch die Terrassentür ins Gebäude eingedrungen, betrat die Räumlichkeiten, löste jedoch Alarm aus, so dass er die Flucht ergriff. Gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Groß Kühren - Mopeds aus Scheune gestohlen

In der Nacht zum 20.03.21 stahlen unbekannte Täter zwei Mopeds der Marke Simson, die in einer Scheune in der Elbstraße abgestellt waren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf jeweils mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Gartow - Tasche aus Einkaufswagen gestohlen - Polizei mahnt

Die Tasche inklusive Geldbörse einer Seniorin erbeuteten Unbekannte in den frühen Nachmittagsstunden des 22.03.21 in einem Einkaufsmarkt in der Springstraße. Dabei nutzten die Unbekannten eine günstige Gelegenheit und griffen sich die Tasche aus einem Einkaufswagen. Sie erbeuteten Bargeld sowie persönliche Papiere. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-979630-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei: "Lassen Sie Ihre Wertgegenstände beim Einkaufen nicht unbeaufsichtigt zurück. Tragen Sie am besten Ihre Wertsachen in verschlossenen Innentaschen direkt am Körper bei sich!"

Uelzen

Uelzen - Pkw-Reifen in Serie zerstochen - ungewöhnliche Vandalismustat - Polizei ermittelt

Einzelne Reifen von mehr als ein Dutzend abgestellter Pkw zerstach ein Unbekannter in der Nacht zum 23.03.21 auf drei Parkplätzen im Uelzener Stadtgebiet. Zwischen 00:00 und 00:30 Uhr wurde dabei einzelne Reifen von insgesamt 15 in der Albrecht-Thaer-Straße, Hauenriede und Hammersteinplatz geparkter Pkw eingestochen. Betroffen waren dabei Fahrzeuge verschiedenster Marken, u.a. Ford, Skoda, Kia, VW und Daimler. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581-930-215, entgegen.

Bad Bevensen - Rollstuhlfahrerin Handtasche geklaut - Mann nähert sich Seniorin von hinten und greift sich Handtasche

Die Handtasche einer über 80 Jahre alten Dame in einem Elektrorollstuhl griff sich ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 23.03.21 in der Röbbeler Straße - Höhe Grillimbiss. Der Mann hatte sich gegen 11:30 Uhr von hinten genähert und sich die Tasche der Frau gegriffen. Danach ergriff der Täter die Flucht. Der Mann war Mitte 20, trug eine graue Jacke, schwarze Hose und schwarzes Basecap. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Unterschriften gesammelt - Verdacht des Gelddiebstahls

Am 22.03.21, gegen 13.15 Uhr, wurde ein 50-Jähriger in der St.-Viti-Straße von einer Unbekannten angesprochen. Die Frau gab vor, dass sie Unterschriften und Spenden für ihren kranken Sohn sammeln würde. Während der 50-Jährige eine Unterschrift leistete, soll die Unbekannte ihm einen Geldschein aus der Jackentasche gestohlen haben. Eine 78 Jahre alte Zeugin, die zuvor ebenfalls von der Unbekannten angesprochen wurde, rief für den Geschädigten die Polizei. Dank der aufmerksamen Zeugin konnten in Folge die Personalien einer 29 Jahre alten Frau aus Osteuropa festgestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren gegen die Tatverdächtige eingeleitet.

Himbergen, OT. Strothe - Pkw übersehen - Zusammenstoß

Am 22.03.21, gegen 09.15 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Sattelschlepper Daimler die K 31 von Strohte kommend in Richtung Strohter Kreuz. Am Strohter Kreuz hielt der Sattelschlepper-Fahrer zunächst an. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, um geradeaus in Richtung weiter in Richtung Masbrock zu überqueren, übersah er aufgrund der tief stehenden Sonne den VW Touran einer von links kommenden, vorfahrtberechtigten 34-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 34-Jährige leicht verletzt wurde. An Pkw und Sattelschlepper entstanden zudem Sachschäden von ca. 35.000 Euro.

Uelzen, OT Westerweyhe - aufgefahren - 16.000 Euro Sachschaden

Am 22.03.21, gegen 14.20 Uhr, befuhren ein 49-Jähriger mit seinem VW Golf die L 250 aus Ebstorf kommend in Richtung Uelzen. In Höhe Hainberg wollte der VW-Fahrer nach links abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten. Eine nachfolgenden 31-Jährige mit ihrem Skoda hielt hinter dem VW an, eine 24-Jährige, die mit ihrem Seat in die gleiche Richtung fuhr, bemerkte die bereits stehenden Pkw jedoch zu spät und fuhr hinten auf. Hierbei wurde der Skoda auf den VW geschoben. Die 24Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 16.000 Euro.

Uelzen - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 22.03.21, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Opel die Straße Breidenbeck, Beim Anfahren an der Einmündung Nordallee übersah er einen entlang der Nordallee fahrenden 76 Jahre alten Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der Fahrradfahrer stürzte und leicht verletzt wurde.

Bad Bevensen - "Einbruch" in leerstehendes Gebäude

In der Zeit vom 19. bis 22.03.21 drang ein unbekannter Täter durch ein Fenster in ein leerstehendes Gebäude in der Römstedter Straße ein und richtete sich "häuslich ein". Als der Eigentümer am Montag vorbeischaute, flüchtete der Unbekannte. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Uelzen - Einbruch in Bürogebäude scheitert - 1000 Euro Sachschaden

In ein Bürogebäude in der Doktorenstraße versuchte ein Unbekannter in der Nacht zum 23.03.21 einzubrechen. Dabei wurde mit einem Stein eine Thermopaneglasscheibe beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 1000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

