Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Verstoß gegen Corona-Verordnung ++ Prügelei unter jungen Männern ++ Gegen Pkw getreten - couragierter Zeuge stellt tatverdächtigen Radfahrer ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Gegen Pkw getreten - couragierter Zeuge stellt tatverdächtigen Radfahrer

Am Samstagnachmittag rief ein 31-jähriger Pkw-Fahrer bei der Polizei an und teilte mit, dass soeben ein bislang Unbekannter gegen die Tür seines Audi getreten und diesen beschädigt habe. Bisherigen Ermittlungen zu Folge hatte der Audi-Fahrer am 20.03.21, gegen 15.20 Uhr, an der Kreuzung Sülztorstraße/ Soltauer Straße einen Fahrradfahrer "angehupt", nachdem dieser bei Rotlicht über die Kreuzung gefahren war und hierdurch den 31-Jährigen zum Anhalten gezwungen hatte. Der Radfahrer stieg von seinem Fahrrad, trat gegen den Pkw und flüchtete dann in Richtung Uelzener Straße. Ein 44 Jahre alter Fahrradfahrer, der den Vorfall beobachtet hatte, verfolgte den Täter mit dem Fahrrad und konnte ihn im Kurpark stellen. Dank des couragierten Handels des Zeugen konnten die Personalien eines 24-Jährigen festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Jugendlicher stellt sich nach Überfall auf Kiosk

Wie von hier berichtet, wurde am 11.03.21, gegen 21.00 Uhr, ein Kiosk in der Straße Bei der Abtspferdetränke überfallen. Der 56-Jährige, der an dem Abend in dem Kiosk gearbeitet hatte, war mit einem Messer bedroht worden, woraufhin er Bargeld ausgehändigt hatte. Eine Fahndung verlief negativ. Am 18.03.21 erschien sich ein 17-Jähriger mit seinem Betreuer bei der Polizei. Der Jugendliche räumte ein, dass er die Tat begangen hatte. Hintergründe für die Tat sind nicht bekannt.

Scharnebeck - mit Bodenabzieher geworfen - Opfer erleidet Gesichtsverletzung

Am 21.03.21, gegen 20.50 Uhr, betrat eine 39-Jährige zum wiederholten Male das Grundstück eines Anwohners des Eichenwegs. Der 40 Jahre alte Anwohner forderte die Frau auf das Grundstück zu verlassen, woraufhin sie den 40-Jährigen mit einem Bodenabzieher bewarf und in Folge im Gesicht verletzte. Der 40-Jährige wurde ins Klinikum gebracht, wo die Verletzung ärztlich versorgt wurde. Die 39-Jährige entfernte sich, jedoch wurde gegen die polizeilich bereits bekannte Frau ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Bardowick - Pkw aufgebockt - Reifen abgebaut und gestohlen

Auf dem Gelände eines Autohandels in der Hamburger Landstraße wurde am Sonntagnachmittag, 21.03.21, ein aufgebockter Pkw Hyundai festgestellt, von dem Unbekannte alle vier auf Alufelgen aufgezogene Reifen abgebaut und entwendet haben. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Pizzeria

Am 21.03.21, zwischen 00.30 und 10.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Straße Vor dem Bardowicker Tore in eine Pizzeria ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, betraten das Geschäft und stahlen Bargeld. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ruhestörung - Verstoß gegen Corona-Verordnung

Anwohner eines Wohnhauses in der Straße Am Weißen Turm fühlten sich am Sonntagmorgen, 21.03.21, gestört, da in einer Wohnung laute Musik abgespielt wurde. Eine Polizeistreife stellte daraufhin in einer Wohnung drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren und einen 19-Jährigen fest, die dort zusammen feierten. Alle vier Personen stammten aus unterschiedlichen Haushalten. Die Party wurde beendet und es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Ruhestörung sowie gegen die bestehende Corona-Verordnung eingeleitet.

Reppenstedt - Briefkasten gestohlen

Unbekannte Täter haben zwischen dem 21.03.21, 12.00 Uhr, und dem 22.03.21, 08.00 Uhr, einen Briefkasten gestohlen, der an der Zuwegung zu einem Haus in der Schlesienstraße aufgestellt war. Die Tat könnte sich am späten Sonntagabend ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt wurden auf der Straße laute Stimmen wahrgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Werkstatt - Fahrrad gestohlen

Zwischen dem 19. und 22.03.21 brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt auf dem Klinikgelände in der Straße Am Wienebütteler Weg ein. Aus der Werkstatt wurde ein schwarzes Mountainbike Bulls gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Zwischen dem 20.03.21, 18.00 Uhr, und dem 22.03.21, 05.30 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw gegen einen Ford Fiesta, der in der William-Watt-Straße am Fahrbahnrand geparkt stand. An dem Ford entstanden Sachschäden von ca. 1.500 Euro. Am 22.03.21, zwischen 10.00 und 10.15 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrer eines gelb-orangen Klein-Lkw mit ausländischem Kennzeichen gegen einen Audi, der im Ovelgönner Weg abgestellt war. Eine Tür des Audis wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Die Unfallverursacher fuhren in beiden Fällen davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Prügelei unter jungen Männern

Am 21.03.21, gegen 16.00 Uhr, kam es in der Lüchower Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern im Alter von 18 bzw. 19 Jahren. Die Heranwachsenden schlugen sich nach bisherigen Ermittlungen mit Fäusten und verletzten sich gegenseitig. Ersten Erkenntnissen zu Folge könnten Geldschulden Hintergrund der Auseinandersetzung gewesen sein. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Prezelle, OT Lomitz - gegen Laterne gefahren - kein Führerschein

Am Sonntagvormittag, 21.03.21, stieß ein 30 Jahre alter Renault-Fahrer in der Schulstraße beim Wenden gegen eine Straßenlaterne. In Folge entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Renault-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weitzerfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Reifen zerstochen

Zwischen dem 20.03.21, 22.15 Uhr, und dem 21.03.21, 11.00 Uhr, wurden zwei Reifen eines Toyota Yaris zerstochen. Der Pkw stand in der Hambrocker Straße auf einem Parkplatz. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - ohne Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss unterwegs

Am 22.03.21, gegen 00.10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte auf der B4 einen 28 Jahre alten Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 28-Jährige unter Drogeneinfluss steht. Ein Urintest reagierte positiv auf THC, Kokain und Amphetamine. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Bad Bevensen - Zusammenstoß mit Leichtkraftrad - Jugendlicher leicht verletzt

Ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am 21.03.21, gegen 18.05 Uhr, die Demminer Allee in Richtung Ortsmitte und wollte nach links auf den Parkplatz eines Discounters einbiegen. Hierbei übersah er einen 17-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad Aprilia die Demminer Allee in entgegengesetzte Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche leicht verletzt wurde. An dem Pkw BMW und der Aprilia entstanden Sachschäden von ca. 2.000 Euro.

Uelzen - Gemeinsames Grillen - Verstoß gegen Corona-Verordnung

Gegen neun Personen im Alter zwischen 15 und 47-Jahren wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Personen, die aus drei unterschiedlichen Haushalten stammten, hatten sich am Sonntagnachmittag, 21.03.21, in einer Grillhütte am Oldenstätter See getroffen und gemeinsam gefeiert. Mund-Nasen-Bedeckungen wurden nicht getragen. Die Grillfeier wurde aufgelöst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell