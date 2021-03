Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 19.-21.03.2021 ++

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- häusliche Gewalt ---

Lüneburg

Zwischen einem zusammenlebenden, jedoch bereits getrennten Pärchen kam es in deren Wohnung in der Lüneburger Innenstadt am Freitag-Nachmittag zu einem Streit und infolgedessen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während der 32-jährige seine 29-jährige Widersacherin schlug und sie würgte, versuchte diese, sich mittels einer Schere zu verteidigen. Beide Parteien wurden leicht verletzt.

--- Einbruch ---

Melbeck

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Melbecker Berliner Ring kam es am Samstag zwischen 16 und 24 Uhr. Noch unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus, welches sie nach Stehlgut durchwühlten. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter 04131/83062215 gerne entgegen.

--- Verkehrsstraftaten ---

Lüneburg/ Adendorf/ Reppenstedt

Durch zahlreiche Kontrollen konnte die Polizei gleich mehrere Verkehrssünder ertappen und verschiedene Strafverfahren einleiten:

- Zum wiederholten Mal wurde am Samstag-Abend ein 33-jähriger durch die Polizei erwischt, wie er ohne Führerschein mit seinem Pkw VW Passat in der Moorchaussee in Adendorf unterwegs war. Ihn erwartet nun erneut ein Strafverfahren.

- Ebenfalls ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein war ein 40-jähriger Lüneburger "Hinter der Sülzmauer" mit seinem Pkw Audi unterwegs und geriet in eine Polizeikontrolle. Als ob das nicht ausreichte, besteht zudem der Verdacht, dass sich der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss befand. Um dieses beweisen zu können, wurde eine Blutprobe entnommen.

- Auch ohne Führerschein befuhr ein bereits amtsbekannter 27-jähriger aus Bienenbüttel den Lüneburger Kreideberg und wurde hier mit seinem VW Passat angehalten und kontrolliert.

Auch auf diesen wartet nun ein Strafverfahren.

- Stark betrunken war am frühen Sonntag-Morgen ein 19-jähriger Lüneburger mit seinem Suzuki Swift, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Neben einer Blutprobe konnte der junge Mann auch seinen Führerschein gleich bei der Polizei lassen.

- Den Beweis, warum man möglichst unbeeinflusst am Straßenverkehr teilnehmen sollte, lieferte am Sonntag-Morgen ein 43-jähriger Mann aus Reppenstedt. Er hatte ebenfalls kräftig getrunken und sich dann mit 1,71 Promille an das Steuer seines Pkw Mercedes Benz gesetzt. Diesen hatte er allerdings nicht mehr wirklich unter Kontrolle und landete "Im Westerfelde" in zwei Vorgärten.

Auch er gab seinen Führerschein bei der Polizei ab.

--- Sachbeschädigung ---

Lüneburg

Am frühen Samstag-Morgen randalierten zwei betrunkene Männer in der Lüneburger Weststadt und beschädigten in einer Unterkunft eine Wohnungstür sowie eine Hausklingel. Beide konnten im Nahbereich durch die Polizei gestellt werden. Bei einer der Personen wurden im Rahmend er Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden.

--- Geschwindigkeitsüberwachung ---

Lüneburg

Im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen am Samstag-Mittag auf der Bockelmannstraße wurden insgesamt zehn Verstöße festgestellt. "Spitzenreiter" war eine 63-jährige Hamburgerin, welche mit ihrem Audi 16 km/h zu schnell unterwegs gewesen ist.

Auch auf der B216 in Höhe der Anschlussstelle "Bilmer Berg" gingen der Polizei zehn "Raser" ins Netz. Die schnellste Messung betrug hier 89 km/h an einer Stelle, wo lediglich 70 km/h erlaubt sind.

Stadt/Landkreis Uelzen:

Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Landesstraße 270 zwischen Esterholz und Uelzen zum einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger hatte mit seinem PKW zum Überholen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine angesetzt. Dabei stieß er mit seinem Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW eines 27-jährigen. Der 65-jährige fuhr zunächst weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er konnte aber später angetroffen werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Der Schaden an den PKW beläuft sich auf ca. 200,00 Euro.

Geschwindigkeitskontrolle

Am Freitagnachmittag führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in Uelzen, Hauenriede durch. Dabei wurden 4 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 50 km/h statt der erlaubten 30 km/h gemessen.

Coronakontrollen

In der Nacht zu Samstag ging bei der Polizei ein Hinweis auf eine "Corona-Party" in Ebstorf ein. Bei der Überprüfung konnten die Beamten insgesamt 7 Personen aus 5 Haushalten feststellen. Gegen die Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einen ähnlichen Hinweis bekam die Polizei in der Nacht zu Sonntag aus Wrestedt. Hier konnten in einer Wohnung 4 Personen aus 4 Haushalten festgestellt werden. Auch gegen diese Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmittag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein VW Caddy in Wieren, Aschopsberg, einen geparkten PKW beschädigte und trotz Ansprache einfach weiter fuhr. Der Zeuge teilte das Kennzeichen des Unfallverursachers der Polizei mit. Der 47-jährige Unfallfahrer konnte später angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Der Schaden am geparkten PKW beläuft sich auf ca. 2000,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am 20.03.2021, gegen 15:15 Uhr, wollte eine 41-jährige mit ihrem PKW auf das Gelände des Marktcenters Uelzen fahren. Hierbei übersah sie vermutlich einen 52-jährigen mit seinem Pedelec, der auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Es kam zu einer Berührung, wobei sich der Pedelecfahrer noch mit dem Gruß des ausgestreckten Mittelfingers von der Fahrerin verabschiedete. Er konnte wenig später im Stadtgebiet angetroffen werden. Hierbei gab er an, dass er durch den Unfall am Daumen verletzt wurde. Der entstandene Schaden am PKW beläuft sich auf ca. 500,00 Euro. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Den Pedelecfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Beleidigung.

Verkehrsüberwachung

Die Polizei führte am Samstagnachmittag eine Gurt- und Handykontrolle in Uelzen, Mauerstraße, durch. Dabei wurden zwei Handyverstöße und ein Gurtverstoß geahndet.

Stadt/Landkreis Lüchow:

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz Ereignisdatum: Fr., 19.03.2021 16:00 Ereignisort: 29439 Lüchow, Seerauer Straße Kurzsachverhalt: Ein 54-jähriger führte ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl ihm seine Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Weiterhin führte der Beschuldigte seit mehreren Jahren ein KFZ mit ausländischem Kennzeichen überwiegend im Bereich der Bundesrepublik Deutschland, ohne dieses hier ordnungsgemäß anzumelden.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Ereignisdatum: Fr., 19.03.2021 16:05 Ereignisort: 29439 Lüchow, Seerauer Straße Kurzsachverhalt: Ein 20-jähriger befuhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) einen kombinierten Geh- und Radweg. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass am E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Ereignisdatum: Fr., 19.03.2021 07:20 Ereignisort: 29484 Langendorf, Ortsverbindungsweg nach Groß Gusborn Kurzsachverhalt: Eine 20-jährige aus dem Nordkreis befährt mit ihrem PKW Fiat den Ortsverbindungsweg von Langendorf nach Groß Gusborn. Dabei kommt sie aufgrund von plötzlicher Straßen-glätte in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Die Fahrerin wird leichtverletzt. Das Fahrzeug wird dadurch total beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Schaden: ca. 5.000 Euro

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ereignisdatum: So., 21.03.2021 00:00 Ereignisort: 19273 Neuhaus, An der Krainke Kurzsachverhalt: Ein 24-jähriger widersetzt sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle den polizeilichen Maßnahmen in aggressiver Weise. Im weiteren Verlauf werden ihm Handfesseln ange-legt. Dabei wehrt sich der Beschuldigte unter anderem durch Treten gegen die einschrei-tenden Polizeibeamten. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Beschuldigte in Gewahrsam genommen.

Verkehrsunfallflucht Ereignisdatum: Sa., 20.03.2021 00:30 - Sa., 20.03.2021 11:00 Ereignisort: 29439 Lüchow, Theodor-Körner-Straße, REWE-Parkplatz Kurzsachverhalt: Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Kraftfahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen auf dem REWE-Parkplatz abgestellten Pkw BMW X6 und beschä-digte diesen dadurch. Daraufhin entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulie-rung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

- Hinweise bitte an die Polizei Lüchow -

