POL-LG: ++ Verkehrsunfall auf Landesstraße ++ durch Fenster geklettert - Playstation und Tablet gestohlen ++ Volltrunkener mit Drogen an Spielplatz ++

Lüneburg

Lüneburg - gegen den Kopf geschlagen

Am 17.03.21, gegen 12.20 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der mitteilte, dass sich im Clamart Park mehrere Männer geschlagen hätten. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen einen 44 Jahre alten Mann an, der schilderte, dass er von einem Unbekannten geschlagen wurde. Ein Zeuge sei dazwischen gegangen und der Täter geflüchtet. Der 44-Jährige trug in Folge der Schläge u.a. eine Beule am Kopf davon. Die Personalien eines 24 Jahre alten tatverdächtigen konnten später festgestellt werden, da er erneut im Clamart Park erschien und dort von dem 44-Jährigen wiedererkennt wurde.

Lüneburg - eine Woche weggewiesen

Einen 18-Jährigen haben Polizeibeamte für sieben Tage aus einer Wohnung im Stadtteil Schützenplatz weggewiesen, nachdem dieser eine körperliche Auseinandersetzung mit seinem 52 Jahre alten Vater hatte. Bisherigen Ermittlungen zu Folge hat der 18-Jährige am Mittwochnachmittag, 17.03.21, seinen Vater im Streit ins Gesicht geschlagen. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden von dem 18-Jährigen angepöbelt und beleidigt. Gegen den Heranwachsenden wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Hohnstorf/ Elbe - Volltrunkener mit Drogen an Spielplatz

Am 17.03.21, gegen 13.15 Uhr, erschien ein alkoholisierter Täter am Spielplatz eines Kindergartens in der Dorfstraße. Dort bot der den Kindern Drogen an, entfernte sich jedoch, als eine Erzieherin hinzukam und ihn aufforderte zu gehen. Die Zeugin alarmierte anschließend die Polizei. Eingesetzte Polizeibeamte trafen einen 39-jährigen Tatverdächtigen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg an, der u.a. einen Klemmleistenbeutel mit Marihuana-Blühten mitführte. Der 39-Jährige führte einen Alkoholtest durch, der einen Wert von ca. 2,5 Promille ergab. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen ein.

Embsen - E-Scooter nicht versichert

Am Nachmittag des 17.03.21, wurde eine 17-Jährige in der Bahnhofstraße von der Polizei kontrolliert. Die Jugendliche fuhr mit ihrem E-Scooter, obwohl der Versicherungsschutz mit Ablauf des Monats Februar erloschen war. Die Weiterfahrt wurde der 17-Jährigen untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen sie eingeleitet.

Bardowick - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17.03.21, gegen 15.10 Uhr, befuhr eine 49-Jährige mit ihrem VW die Wallstraße aus Richtung Wittorf kommend und wollte nach links auf ein Grundstück einbiegen. Hierbei übersah sie den Skoda einer 23, die die Wallstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. In Folge des Zusammenstoßes wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 8.000 Euro. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - durch Fenster geklettert - Playstation und Tablet gestohlen

Am 17.03.21, zwischen 13.00 und 18.00 Uhr, stiegen unbekannte Täter durch ein unverschlossenes Fenster in eine Wohnung in der Lappstraße. Aus der Wohnung nahmen die Täter eine Playstation sowie ein Tablet mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - Verkehrsunfall auf Landesstraße

Bei einem Zusammenstoß auf der L 270 am 17.03.21, gegen 18.35 Uhr, wurde eine 35-Jährige leicht verletzt. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer war in Esterholz, aus Richtung Stederdorf kommend, über die Kreuzung in Richtung Lehmke gefahren. Hierbei übersah er offenbar den Mercedes Vito der 35-Jährigen, die auf der L 270 von Wieren in Richtung Uelzen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstanden zudem Sachschäden von ca. 8.000 Euro.

Suhlendorf - ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Kontrolle am Mittwochvormittag, 17.03.21, wurde festgestellt, dass der 18 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrades auf der L 265 unterwegs war, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bienenbüttel - Fahrrad gestohlen

Am 17.03.21, zwischen 07.15 und 18.45 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein schwarzes Herrenfahrrad Victoria gestohlen, welches in einem Fahrradständer abgestellt war, von einem unbekannten Täter gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel.: 05823/954000, entgegen.

