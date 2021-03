Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Polizei sucht mit Einsatzkräften und Hubschrauber nach Vermisstem ++ Harvester-Aggregat gestohlen ++ gerade nochmal gut gegangen - Betrüger geht leer aus ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede - Harvester-Aggregat gestohlen

Zwischen dem 13.03.21, 12.00 Uhr, und dem 14.03.21, 18.40 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein Harvester-Aggregat John Deere, sowie diverses Werkzeug und eine Batterie von einem Grundstück in der Lüneburger Straße. Die Gegenstände dürften mit einem Allradtraktor abtransportiert worden sein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - Rosen ausgegraben und gestohlen

Am 15.03.21, zwischen 12.00 und 18.00 Uhr, gruben unbekannte Täter fünf rosafarbene Rosen aus, die ein Anwohner vor einem Mehrfamilienhaus im Wacholderweg gepflanzt hatte. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 765 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - versuchter Einbruch in Wohnwagen

Im Verlauf des Wochenendes haben unbekannte Täter versucht einen Wohnwagenanhänger aufzubrechen, der in der Mozartstraße geparkt stand. Die Tat ereignete sich zwischen dem 12.03.21, 14.00 Uhr, und dem 15.03.21, 09.35 Uhr. Die Tür des Wohnwagens wurde beschädigt, jedoch gelangten die Täter nicht hinein. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Sporthalle

Am Montagmittag wurde ein Einbruch in eine Sporthalle auf dem Gelände des Klinikums im der Straße Am Wienebütteler Weg angezeigt. Die Tat könnte mit dem bereits gemeldeten versuchten Einbruch in den Lagerbereich des dortigen Kiosks in Zusammenhang stehen. Die Täter drangen durch eine Tür in die Sporthalle ein. Entwendet wurde jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 8. und 15.03.21. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg/ Uelzen

Suizidankündigung - Polizei sucht mit Einsatzkräften und Hubschrauber nach Vermisstem

Nach einem 42-Jährigen Mann hat die Polizei am Dienstag, 16.03.21, mehrere Stunden lang mit unzähligen Einsatzkräften gesucht, nachdem dieser bei einer Angehörigen Suizidabsichten geäußert hatte. Der 42-Jährige war erst am späten Vormittag im Psychiatrischen Klinikum in Uelzen eingeliefert worden, wo er sich hatte behandeln lassen wollen. Von dort hat er sich jedoch mit unbekanntem Ziel entfernt. In Folge suchte die Polizei mit mehr als einem Dutzend Polizeibeamten in der Stadt sowie dem Wald nach dem Vermissten. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Am Dienstagmorgen hatte der Vermisste zunächst angedroht im Landkreis Lüchow-Dannenberg von der Dömitzer Brücke in die Elbe springen zu wollen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren ca. eine Stunde im Einsatz, während Polizeibeamte mit dem 42-Jährigen sprachen. In dieser Zeit kam es auf der B 191, im Bereich der Dömitzer Brücke aufgrund von der zeitweisen Sperrung zu Verkehrsbehinderungen. Der 42-Jährige hatte sich in die Obhut der Polizeibeamten begeben und wollte sich freiwillig in ärztliche Behandlung begeben. In einem Rettungswagen war er in die Psychiatrische Klinik nach Uelzen gefahren worden.

Aktuell suchen Polizeibeamte noch immer nach dem Vermissten. Der 42-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg ist ca. 190 cm groß und 140 kg schwer. Er ist mit einer hellen Jogginghose, einem Oberteil T-Shirt und einer dunklen Jacke bekleidet.

Bis zum frühen Nachmittag konnte der Vermisste nicht angetroffen werden.

Wer den Vermissten sieht wird gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Täter auf Schuldach

In der Nacht zum 16.03.21 kletterten unbekannte Täter auf das Dach einer Schule in der Straße Amtsfreiheit. Hier beschädigten die Unbekannten ein Oberlicht, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Bienenbüttel - gerade nochmal gut gegangen - Betrüger geht leer aus

Die Polizei warnt vor Anrufern, die sich am Telefon als vermeintliche Mitarbeiter einer Softwareentwickler-Firma ausgeben und so versuchen an Geld bzw. Kontodaten zu gelangen. Am Montagnachmittag wurde ein 66-Jähriger von einem angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft angerufen und in ein Gespräch verstickt. Häufig behaupten diese Betrüger, der Computer der Angerufenen wäre Viren und Trojanern befallen, bieten Software zur Beseitigung des Problems an oder lassen sich Zugriff auf den Rechner gewähren. In diesem Fall überwies der 66-Jährige mehrere hundert Euro an den Betrüger, bekam das Geld jedoch noch rückerstattet.

Die Polizei empfiehlt, bei Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter ohne erkennbaren Anlass, misstrauisch zu sein und sich nicht auf ein Gespräch einzulassen. Beenden Sie das Gespräch und geben Sie keinesfalls persönliche Daten preis. Nutzer, die auf Verlangen der Anrufer bereits Software auf ihrem Rechner installiert haben, sollten das Gerät schnellstmöglich vom Internet trennen und von einem PC-Experten überprüfen lassen. Informieren sie ihre Bank und sperren sie vorsichtshalber Online-Banking beziehungsweise ändern Sie die Zugangsdaten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell