Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0420 --Mann durch Messerstich schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Rembertiring Zeit: 10.07.20, 23:25 Uhr

Am späten Freitagabend wurde ein 27-Jähriger im Stadtteil Mitte bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23:40 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung am Rembertiring auf den 27-Jährigen aufmerksam. Der Mann saß auf dem Gehweg in Höhe einer Bar und wies im Bereich des Rückens stark blutende Verletzungen auf. Die Einsatzkräfte leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten einen Rettungswagen. Der Verletzte wurde in ein Klinikum verbracht. Für ihn besteht nach jetzigen Erkenntnissen mittlerweile keine Lebensgefahr mehr.

Mithilfe der Videoleitstelle der Polizei Bremen konnte festgestellt werden, dass der 27-Jährige gegen 23:25 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes mit einer Gruppe von mindestens zwei Männern in einen Streit geriet. Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor eine Diskothek am Rembertiring, wo der 27-Jährige aus der Gruppe heraus mit Stühlen attackiert wurde. Im Verlauf des Angriffs zückte einer der Tatverdächtigen ein Messer und stach damit auf den Mann ein. Anschließend flüchteten die Angreifer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wem sind am Freitagabend im Bereich Hauptbahnhof und Diskomeile verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Ein Tatverdächtiger der Auseinandersetzung trug eine weiße Sportjacke mit dunklen Streifen, eine graue Hose und weiße Sportschuhe. Ein weiterer war mit einem weißen Poloshirt, einer schwarzen Hose und hellen Turnschuhen bekleidet. Das Alter der beiden wird auf etwa 20-30 Jahre geschätzt. Beide hatten kurzes dunkles Haar.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Ina Werner

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell