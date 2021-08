Polizei Bonn

POL-BN: Bonn/Bornheim: Geschwindigkeitskontrollen - Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Bonn/Bornheim (ots)

Am Dienstag (10.08.2021) und Mittwoch (11.08.2021) waren Polizeibeamte der Kradgruppe und der Polizeiwache Duisdorf bei Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen im Einsatz. Der Fokus lag dabei auf gezielten Geschwindigkeitskontrollen.

Bei den Kontrollstellen auf der K33 in Bornheim sowie dem Konrad-Adenauer-Damm und der August-Bebel-Allee in Bonn kontrollierten die Beamten über 200 Fahrzeuge. Im Verlauf der Kontrollaktion stellten die Polizisten insgesamt 168 Überschreitungen der dortigen Geschwindigkeitsbeschränkungen von 50 km/h fest. Diese waren so erheblich, dass in 118 Fällen Verwarngelder erhoben wurden und in 50 Fällen Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Fahrzeugführer gefertigt wurden.

Die Polizei appelliert: Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen.

Bei den Kontrollen wurden aber auch zahlreiche weitere Verkehrsverstöße geahndet. Unter anderem stoppten die Polizisten zwei Fahrzeugführer, die ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. Weiterhin zogen die Beamten drei Kraftfahrzeugführer aus dem Verkehr, bei denen der Verdacht bestand, dass sie ihr Auto unter Drogeneinwirkung geführt hatten. Daraufhin vor Ort durchgeführte Drogenschnelltest schlugen jeweils positiv an. Zur Beweissicherung wurde hierzu jeweils eine Blutprobe entnommen. Das zuständige Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell