POL-MG: Geschäftseinbruch in Schrievers

Um sich Zugang zu einem Salon an der Dahlener Straße zu verschaffen, haben bislang unbekannte Täter die rückwärtige Tür mit Gewalt aufgehebelt. In den Geschäftsräumen durchsuchten sie vor allem den Empfangsbereich und flüchteten anschließend mit elektronischen Geräten als Beute in unbekannte Richtung. Der Einbruch muss sich in der Zeit zwischen Montag, 14.06.2021, 20 Uhr, und Dienstag, 15.06.2021, 9 Uhr ereignet haben.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

