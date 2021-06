Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Wasserwerkertrick in Lürrip

Mönchengladbach (ots)

Wie die Polizei am Montag, 14. Juni, erfuhr, haben am Mittwoch, 9. Juni, angebliche Mitarbeiter eines Wasserwerkes versucht, eine Seniorin in ihrer Wohnung am Gierthmühlenweg zu bestehlen.

Die 73-Jährige berichtete, dass eine Frau am Mittwoch, 9. Juni, gegen 12.30 Uhr bei ihr geklingelt und sich als Mitarbeiterin eines Wasserwerks ausgegeben habe. Wie bei dieser Masche üblich, bat sie die Seniorin dann in der Wohnung, in das Badezimmer zu gehen, dort die Wasserhähne aufzudrehen und den Wasserfluss zu beobachten. Als die 73-Jährige aus dem Bad kam, nachdem sie dies erledigt hatte, verließ die Frau ohne ein weiteres Wort die Wohnung. Die Dame sah sie noch auf dem Flur mit einem Mann zusammen weggehen.

Tage später stellte sie dann fest, dass in einem anderen Raum in ihrer Wohnung Türen und Schubladen eines Schrankes offen standen. Die Schublade war augenscheinlich durchwühlt worden. Glücklicherweise hatten die Trickdiebe keine Beute gemacht.

Die angebliche Wasserwerkerin wurde als ca. 40 Jahre alte Frau mit langen dunklen Haaren und von schlanker Statur beschrieben. Der Mann sei ca. 60 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen.

Hinweise zu den Personen bzw. zu etwaigen weiteren derartigen Versuchen, in eine Wohnung zu gelangen, bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

