Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall mit Kleinkraftrad und Pkw

SchwelmSchwelm (ots)

Am Montagabend war ein 15-jähriger Wuppertaler mit seinem Kleinkraftrad auf der Jesinghauser Straße in Richtung Potthoffstraße unterwegs. Im Bereich des Kreuzungsbereichs zu Tobienstraße übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen Opel Corsa und es kam zum Zusammenstoß. Der 15-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

