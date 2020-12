Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Westheim, Hauptstraße - Verkehrsunfall mit Radlader Samstag, 05.12.2020, um 14.10

GermersheimGermersheim (ots)

Radlader kracht in Hauswand! Beim Einfahren in eine Engstelle in der Hauptstraße in Westheim dürfte eine 16-jährige Radladerfahrerin zunächst an einem geparkten Pkw hängen geblieben sein, bevor sie mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw kollidierte und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam. Da die 16-jährige Radladerfahrerin bei der Unfallaufnahme über Rückenschmerzen klagte, wurde sie durch das DRK vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

