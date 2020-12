Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geldbeuteldiebstahl Samstag, den 05.12.2020, um 12.00 Uhr

GermersheimGermersheim (ots)

Eine 56-jährige Frau hatte ihre Handtasche während ihres Einkaufs in einem Germersheimer Supermarkt an ihrem Einkaufswagen hängen. Unbemerkt entwendete ein dreister Dieb aus der verschlossenen Handtasche das Portemonnaie der Frau mit ihrem Bargeld. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst an der Kasse, als sie bezahlen wollte.

