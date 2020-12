POL-PDLD: Den Regen unterschätzt

Polizeidirektion Landau

BurrweilerBurrweiler (ots)

Den vorherrschenden Nieselregen und die damit einhergehende Straßenglätte unterschätzte am 06.12.2020, um 00:40 Uhr, ein 18-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Landau-Land. Dieser befuhr mit seinem PKW die K58 in Richtung Modenbachtal, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überfuhr er zunächst eine abgesenkte Schutzplanke und kam schließlich auf einem Forstweg parallel zur Straße zum Stehen. Der 18-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden am Unterboden in Höhe von mindestens 1.500 EUR, an der Schutzplanke entstand ein Schaden von etwa 500 EUR.

Auf Grund der vorliegenden Unfallumstände wird sich der Fahranfänger nun auf ein Aufbauseminar einstellen müssen.

