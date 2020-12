Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall durch Ölspur

Edenkoben

Am 05.12.2020, gegen 11:50 Uhr, befuhr eine Rollerfahrerin die L516 von Edenkoben in Richtung Maikammer. Im Kreisverkehr am Ortsausgang Edenkoben stürzte die 51-Jährige aus der Verbandsgemeinde Maikammer im Kurvenbereich zu Boden und verletzte sich leicht. An ihrem Roller entstand ein Schaden von etwa 500 EUR. Ursächlich für den Sturz war eine Ölspur, welche sich mit Unterbrechung bis in den Ortsbereich von Maikammer zog. Die verschmutzten Straßen wurden durch die Polizei und die Feuerwehr zur Verhütung weiterer Unfälle abgesichert, bis die Ölspur durch ein Spezialfahrzeug beseitigt werden konnte.

Zeugenhinweise zum Verursacher der Ölspur nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

