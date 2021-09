Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Leichnam im Rhein-Herne-Kanal

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 26. September 2021, um 13.21 Uhr, wurde die Polizei zu einem Leichenfund im Rhein-Herne-Kanal in Horst gerufen. Fahrgäste eines Passagierschiffes hatten den Leichnam im Wasser treibend entdeckt. Anwesende Rettungskräfte der DLRG bargen den Körper und brachten ihn an Land. Bei dem Leichnam handelt es sich um eine erwachsende Frau. Ersten Ermittlungen zufolge hat die Polizei keine Gewalteinwirkung festgestellt. Der Start der angekündigten Schiffsparade auf dem Rhein-Herne-Kanal wurde verschoben. Nachdem die Polizei den Einsatz beendet hatte, konnte die Veranstaltung auf dem Wasser beginnen.

