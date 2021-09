Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte beschädigen mehrere Autos

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu zahlreichen Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in der Straße Am Bowengarten in Horst und in unmittelbarer Umgebung geben können. Zwischen Freitagnachmittag, 10. September 2021, und Samstagnachmittag, 11. September 2021, haben bislang unbekannte Täter Reifen an gut einem Dutzend Autos zerstochen und/oder den Lack zerkratzt. Polizeibeamte haben entsprechende Anzeigen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Ebenfalls bitten wir Geschädigte, die noch keine Anzeige erstattet haben, sich zu melden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

