Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau bei Verkehrsunfall in Buer schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer ist heute Morgen, 13. September 2021, eine Gelsenkirchenerin lebensgefährlich verletzt worden. Um 8.52 Uhr fuhr ein 75 Jahre alter Gelsenkirchener von einem Grundstück, um nach rechts auf den Nordring abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der 73-Jährigen, die auf Gehweg unterwegs war. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6252 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell