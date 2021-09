Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung im Fredenbaumpark

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0917

Fünf Männer haben am Donnerstag (2.9.) im Fredenbaumpark zwei Jugendliche angegriffen und ihnen die Mobiltelefone gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Den Angaben nach hielten sich die beiden 17-jährigen Dortmunder gegen 22.35 Uhr am Musikpavillon im nördlichen Bereich des Parks auf. Eine Gruppe von fünf Männern kam auf sie zu und forderte die Wertgegenstände der Jugendlichen. Als die Dortmunder der Aufforderung nicht nachkamen, drohte einer der Täter mit einer augenscheinlichen Schreckschusswaffe. Obwohl die 17-Jährigen ihre Mobiltelefone nun aushändigten, griff die Gruppe sie an: Die Männer besprühten die beiden mit Reizgas und traten sowie schlugen sie mehrfach - auch mit einem Schlagstock. Dann flüchteten die Täter durch den Park in Richtung Norden. Die Dortmunder kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Beschreibung der 17-Jährigen waren die Männer dunkel gekleidet und vermutlich türkischer Herkunft. Weitere Details sind aktuell nicht bekannt.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

