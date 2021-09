Polizei Dortmund

POL-DO: Mann treibt betrunken und schlafend in gestohlenem Boot auf dem Phönixsee

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0914

Ein 31-jähriger Mann trieb am Mittwochmorgen (1. September) schlafend in einem gestohlenen Segelboot auf dem Phönixsee. Am Abend zuvor hatte er sich in das Boot begeben, die Leinen los gemacht und sich dort alleine betrunken. Eine Blutprobe am nächsten Morgen zeigte, dass er noch immer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand.

Ein Mitarbeiter der Stadt Dortmund, der für die Reinigung des Phönixsees zuständig ist, entdeckte den Mann am Dienstagmorgen gegen 9:10 Uhr. Er fuhr dann mit seiner Arbeitsmaschine zu dem Segelboot und weckte ihn allein mit den Geräuschen seiner Maschine. Allerdings konnte der Zeuge in einem ersten Gespräch mit dem alkoholisierten Mann nicht herausfinden, was ihm passiert war und verständigte daher die Polizei.

Eine Stunde nach seiner Entdeckung holte die Feuerwehr Dortmund den Mann dann schlussendlich vom Wasser. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann das Boot offenbar am Abend zuvor betreten. Dort muss er dann offenbar die Leinen losgemacht und sehr viel Alkohol getrunken haben. Später schlief er dann ein und trieb alleine über den Phönixsee. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahl.

