Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gesuchter Bootsführer wurde gefunden

Ginsheim-Gustavsburg / Wiesbaden (ots)

Nachdem sich der Bootsführer eines Sportbootes in der Nacht vom 03./04.07.21 am Ginsheimer Altrhein einer anlassbezogenen Polizeikontrolle durch Flucht entzogen und umfangreiche Suchmaßnahmen ausgelöst hatte, wurde dieser inzwischen durch Beamte der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.

