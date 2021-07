Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Alkoholisierter Bootsführer entzieht sich der Kontrolle und löst Rettungseinsatz aus

Ginsheim-Gustavsburg / Wiesbaden (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021 gegen 23.00 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Sportboot mit signifikant auffälliger Fahrweise festgestellt, welches von der Bundeswasserstraße Rhein in den Ginsheimer Altrhein mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit einfuhr. Der Zeuge meldete den o.g. Sachverhalt der hiesigen Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden und teilte weiter mit, dass der vermeintlich alkoholisierte Sportbootführer auch beim Anlegemanöver mit unsicherer und unkoordinierter Fahrweise auffiel. Eine Funkstreifenbesatzung der WSPSt. Wiesbaden unterzog den Sportbootführer vor Ort, beim Verlassen der Steganlage, einer Kontrolle. Der Betroffene fiel während der Kontrolle durch einen schwankenden Gang, Alkoholgeruch und verwaschener Aussprache mit deutlichen Ausfallerscheinungen auf. Ein durch die Beamten vor Ort angebotener Atemalkoholtest mit entsprechend mitgeführtem Gerät wurde durch den Betroffenen abgelehnt. Während der Kontrollmaßnahme drehte sich der Betroffene unerwartet zur Seite, sprang spontan in den Altrhein und entfernte sich in Richtung Nonnenaue in den dortigen Uferbereich. Durch eine unmittelbar eingeleitete umfangreiche Suchmaßnahme, unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, mehrerer Einsatzboote der örtlichen Feuerwehr und der DLRG sowie einer Funkstreifenbesatzung der Polizeistation Bischofsheim, konnte der verantwortliche Sportbootführer nicht aufgefunden werden. Gegen den verantwortlichen Sportbootführer wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren durch die zuständige sachbearbeitende Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden eingeleitet.

Die Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wem in der angegebenen Tatzeit ein Sportboot mit auffälliger Fahrweise, welches möglicherweise andere Personen oder Fahrzeuge auf dem Rhein gefährdete, auffiel, möge sich bitte unter folgender Telefonnummer melden: 06134-5566-0 oder per Mail an: wspst.wiesbaden.hbpp@polizei.hessen.de.

