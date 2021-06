Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer verursacht berauscht Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am 03.06.2021, gegen 23:30 Uhr soll ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Uhlandstraße gegen einen geparkten Wohnwagen gefahren sein. Als der Besitzer des Wohnwagens nachschauen wollte, sei der Fahrer geflüchtet. Der Besitzer verfolgte den 21-Jährigen und konnten ihn anhalten. Der E-Scooter-Fahrer gab zwar seine Personalien an, fuhr danach aber weiter. Die verständigten Polizeibeamten konnten ihn zu Hause antreffen. Bei dem 21-Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille und ein Drogentest fiel positiv auf THC aus. Durch den Unfall ist ein Schaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro entstanden. Dem Unfallverursacher wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

