Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Loburger Straße/Unfallbeteiligte gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall an der Loburger Straße am Sonntag (05.09.21) sucht die Polizei eine unfallbeteiligte Radfahrerin. Gegen 10.45 Uhr verursachte sie einen Schaden an einem schwarzen VW Passat und fuhr weiter.

Die unfallbeteiligte Radfahrerin soll lange zu einem Zopf gebundene rote Haare haben, circa 25 Jahre alt und schlank sein. Sie fuhr ein Hollandrad und hielt sich an einem Roller fest, der in Richtung Konrad-Adenauer-Ring fuhr. Der Fahrer des Rollers soll einen weißen Helm mit schwarzen Streifen getragen haben.

Die Polizei in Coesfeld bittet die unfallbeteiligte Radfahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell