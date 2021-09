Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Luise-Hensel-Pfad

Einbrecher entdeckt

Coesfeld (ots)

Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich am 03.09.2021, gegen 23.43 Uhr, Zutritt in die Wohnung zweier 20-jähriger Freundinnen aus Dülmen. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus auf dem Luise-Hensel-Pfad in Dülmen.

Der Einbrecher griff durch ein auf Kipp gestelltes Wohnzimmerfenster und öffnete dieses zum Einstieg.

Erst das Bellen ihres Hundes machte die beiden 20-Jährigen auf den Einbrecher in ihrer Wohnung aufmerksam. Zuvor dachten sie, dass die Geräusche aus der Wohnung jeweils die andere produziert habe. Der entdeckte Täter flüchtete daraufhin ohne Beute aus der Wohnungstür.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

